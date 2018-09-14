2018-09-14T10:09:06+03:00
Происшествия

В Перми ищут 63-летнего мужчину, который пропал две недели назад

Волонтеры ищут добровольцев для поиска пенсионера
Константин КЯКИНЕН
Поделиться:
фото: соцсетифото: соцсети
Изменить размер текста:

2 сентября 63-летний Валерий Степанович Ощепков вышел из дома по ул. Чехова, 24 в Мотовилихинском районе и с тех пор местонахождение его неизвестно.

Приметы мужчины: на вид 63-65 лет, рост 160 см, худощавого телосложения, черные волосы, карие глаза.

Был одет в кожаную куртку, темные брюки, синюю рубашку, черные ботинки. на голове была черная кепка.

Сегодня, 14 сентября волонтеры поискового отряда им. Ирины Бухановой объявили сбор добровольцев для поисков пенсионера. Розыск пропавшего начнется в 19 часов с дома по ул. Чехова. 24.

Волонтеры просят добровольцев надеть удобную обувь, яркую одежду. С собой иметь небольшой перекус, воду и фонарик.

Телефон для связи с поисковиками: 8-922-30-288-30, 8-902-630-80-82 (Ксения).

Напомним, что в Кунгуре нашли двух подростков, которые ушли 11 сентября из школы и домой не вернулись. Мальчиков обнаружили сотрудники уголовного розыска.

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Новости 24
В Перми почтили память погибших при крушении «Боинга» десять лет назад
Пожилой пермяк угнал у волонтера машину
«Парма» заключила контракт с 36-летним латвийским защитником
В Прикамье осудили водителя, который протаранил машину «скорой помощи»
Жители Прикамья могут получить налоговое уведомление в МФЦ
В Прикамье умышленно подожгли пилораму
В Краснокамске 19-летний парень силой отобрал у несовершеннолетнего автомобиль
В Прикамье ураган сносил крыши домов
В Пермском крае опрокинулась машина, пострадала 54-летняя женщина
В Перми ночью завершили бетонировать Чусовской мост и скоро откроют движение по 2 полосам
Максим Решетников: «В благоустройстве территорий важна каждая «мелочь»
Подростков, которые пропали в Кунгуре после школы, нашли сотрудники уголовного розыска
В Кунгуре возбуждено уголовное дело по факту исчезновения 13-летних подростков
В Прикамье молодой человек ударил полицейского по лицу и получил три года колонии