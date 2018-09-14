В Перми ищут 63-летнего мужчину, который пропал две недели назад

СЕГОДНЯ 10:09 2018-09-14T10:09:06+03:00

Изменить размер текста: A A

2 сентября 63-летний Валерий Степанович Ощепков вышел из дома по ул. Чехова, 24 в Мотовилихинском районе и с тех пор местонахождение его неизвестно.

Приметы мужчины: на вид 63-65 лет, рост 160 см, худощавого телосложения, черные волосы, карие глаза.

Был одет в кожаную куртку, темные брюки, синюю рубашку, черные ботинки. на голове была черная кепка.

Сегодня, 14 сентября волонтеры поискового отряда им. Ирины Бухановой объявили сбор добровольцев для поисков пенсионера. Розыск пропавшего начнется в 19 часов с дома по ул. Чехова. 24.

Волонтеры просят добровольцев надеть удобную обувь, яркую одежду. С собой иметь небольшой перекус, воду и фонарик.

Телефон для связи с поисковиками: 8-922-30-288-30, 8-902-630-80-82 (Ксения).

Напомним, что в Кунгуре нашли двух подростков, которые ушли 11 сентября из школы и домой не вернулись. Мальчиков обнаружили сотрудники уголовного розыска.