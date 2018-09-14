2018-09-14T09:35:17+03:00
Спорт

«Парма» заключила контракт с 36-летним латвийским защитником

Янис Блумс имел опыт выступления на самом высоком европейском уровне
Константин КЯКИНЕН
Поделиться:
--
Изменить размер текста:

Пермский баскетбольный клуб «Парма» подписал однолетний контракт с латвийским защитником Янисом Блумсом (191 см, 86 кг). 36-летний игрок имеет богатый опыт выступления на самом высоком европейском уровне, как на уровне клубов, так и в сборной.

За свою карьеру новичок «Пармы» успел поиграть за известные европейские клубы: «Летувос Ритас» (Литва), «Панатинаикос» (Греция), «Наполи» (Италия), «Бильбао» (Испания) и др.

Прошлый сезон Янис Блумс провел в испанской «Сарагосе». Блумс - трехкратный чемпион Латвии, обладатель Кубка Греции, чемпион Казахстана, чемпион Балтийской Лиги.

Также он участвовал в Матче всех звезд и признавался лучшим латвийским игроком Единой лиги ВТБ.

Тем временем, 13 сентября «Парма» провела товарищеский матч в литовском Паневежисе. Подопечные Николайса Мазурса уступили местному «Лиеткабелису» 98:103.

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Новости 24
В Перми почтили память погибших при крушении «Боинга» десять лет назад
Пожилой пермяк угнал у волонтера машину
В Перми ищут 63-летнего мужчину, который пропал две недели назад
В Прикамье осудили водителя, который протаранил машину «скорой помощи»
Жители Прикамья могут получить налоговое уведомление в МФЦ
В Прикамье умышленно подожгли пилораму
В Краснокамске 19-летний парень силой отобрал у несовершеннолетнего автомобиль
В Прикамье ураган сносил крыши домов
В Пермском крае опрокинулась машина, пострадала 54-летняя женщина
В Перми ночью завершили бетонировать Чусовской мост и скоро откроют движение по 2 полосам
Максим Решетников: «В благоустройстве территорий важна каждая «мелочь»
Подростков, которые пропали в Кунгуре после школы, нашли сотрудники уголовного розыска
В Кунгуре возбуждено уголовное дело по факту исчезновения 13-летних подростков
В Прикамье молодой человек ударил полицейского по лицу и получил три года колонии