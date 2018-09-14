«Парма» заключила контракт с 36-летним латвийским защитником

СЕГОДНЯ 09:35 2018-09-14T09:35:17+03:00

Янис Блумс имел опыт выступления на самом высоком европейском уровне

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Пермский баскетбольный клуб «Парма» подписал однолетний контракт с латвийским защитником Янисом Блумсом (191 см, 86 кг). 36-летний игрок имеет богатый опыт выступления на самом высоком европейском уровне, как на уровне клубов, так и в сборной.

За свою карьеру новичок «Пармы» успел поиграть за известные европейские клубы: «Летувос Ритас» (Литва), «Панатинаикос» (Греция), «Наполи» (Италия), «Бильбао» (Испания) и др.

Прошлый сезон Янис Блумс провел в испанской «Сарагосе». Блумс - трехкратный чемпион Латвии, обладатель Кубка Греции, чемпион Казахстана, чемпион Балтийской Лиги.

Также он участвовал в Матче всех звезд и признавался лучшим латвийским игроком Единой лиги ВТБ.

Тем временем, 13 сентября «Парма» провела товарищеский матч в литовском Паневежисе. Подопечные Николайса Мазурса уступили местному «Лиеткабелису» 98:103.