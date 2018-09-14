2018-09-14T08:50:04+03:00
Происшествия

В Прикамье осудили водителя, который протаранил машину «скорой помощи»

Пассажиры обеих машин получили серьезные травмы, а 19-летняя девушка, сидевшая в «Ладе Весте» скончалась в больнице
Константин КЯКИНЕН
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--Фото: архив "КП"
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В марте этого года в Перми 24-летний молодой человек стал виновником смертельного ДТП в центре краевой столицы. Перекресток ул. Ленина и Крисанова водитель «Лады Весты» проехал на красный свет и протаранил машину «скорой помощи». Пассажиры обеих машин получили серьезные травмы, а 19-летняя девушка, сидевшая в «Ладе Весте» скончалась в больнице. Виновник аварии скрылся с места происшествия, но вскоре был задержан.

Ленинский районный суд признал водителя виновным в нарушении Правил дорожного движения, повлекшем по неосторожности смерть человека, и назначил ему наказание в виде лишения свободы на срок 3 года в колонии общего режима. Также он должен выплатить 1 млн. рублей в качестве компенсации родственникам погибшей девушки.

Кроме того, ему запрещено заниматься деятельностью, связанной с управлением транспортных средств, на 2 года 10 месяцев.

Осужденный подал апелляцию в Пермский краевой суд, который оставил наказание по приговору первой инстанции без изменений, сообщили в краевой полиции.

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