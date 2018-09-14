Жители Прикамья могут получить налоговое уведомление в МФЦ

СЕГОДНЯ 07:29 2018-09-14T07:29:43+03:00

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В Прикамье налогоплательщики могут обратиться в любой филиал МФЦ, независимо от места регистрации или нахождения имущества. Необходимо лишь предъявить документ, удостоверяющий личность. Пакет документов сформирует специалист центра, который передаст его в Управление федеральной налоговой службы по Пермскому краю. Через 5 дней гражданин налогоплательщик сможет получить уведомление, в котором будет указан объект налогообложения, сумма налога, а также срок его уплаты.

- Эта услуга станет полезной тем, кто не имеет возможность получить налоговое уведомление, например, потому что сменили адрес проживания, - рассказали в МФЦ. - Или же извещение не сформировано и не доставлено налогоплательщику почтой, поскольку сумма налога за 2017 год менее 100 рублей (по закону такие уведомления не подлежат отправке). Получить новую услугу в МФЦ можно уже сейчас.

Отметим, что через МФЦ можно получить 8 услуг УФНС: подать заявление на регистрацию юридического лица и ИП, заказать выписку из ЕГРЮЛ и ЕГРИП, направить налоговую декларацию и др.

Напомним, что гражданам, получившим доступ к Личному кабинету на сайте ФНС России, единое налоговое уведомление не приходит по почте, а поступает в «Личный кабинет налогоплательщика». Процесс получения уведомлений налогоплательщики должны отслеживать самостоятельно.