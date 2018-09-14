2018-09-14T06:50:51+03:00
Происшествия

В Прикамье умышленно подожгли пилораму

Погибших и пострадавших нет
Константин КЯКИНЕН
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фото: ФГКУ "1 отряд ФПС по Пермскому краю",9-ОНПРфото: ФГКУ "1 отряд ФПС по Пермскому краю",9-ОНПР
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Первый отряд федеральной противопожарной службы по Пермскому краю сообщает, что 13 сентября сгорела пилорама в Соликамске на ул. Спортивной, 5

Ранним утром пожарные получили сообщение о горении пилорамы. В ликвидации горения было задействовано 4 единицы основной пожарной техники и 12 человек личного состава

- Общая площадь пожара составила 200 квадратных метров, - рассказали в первом отряде ФПС. - Пожар был ликвидирован в течение полутора часов. Сгорело дощаное строение, погибших и пострадавших нет.

По предварительной информации, причиной пожара стал умышленный поджог пилорамы.

Тем временем, 13 сентября, как и предсказывало управление МЧС по Пермскому краю, пронесся ураган. Вечером около 21.30 появилась информация, что вихрь снес в Красновишерске кровлю пяти зданий - трех жилых пятиэтажных домов, Дома спорта и детского сада. К полуночи стало известно, что в Красновишерске частично повреждены кровли 14 зданий. 16 жилых домов остались без электричества.

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