2018-09-14T06:34:03+03:00
Происшествия

В Краснокамске 19-летний парень силой отобрал у несовершеннолетнего автомобиль

Он попытался отбуксировать «шестерку», но увидев полицейских, отцепил трос и уехал
Константин КЯКИНЕН
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--Фото: архив "КП"
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Необычное преступление произошло в Краснокамске 15 июня этого года. 19-летний парень увидел у автомобиля ВАЗ-21061 несовершеннолетнего подростка и решил забрать у него машину. Он подошел и ударил его по лицу и потребовал у него ключи и документы. Потерпевший испугался и выполнил требование старшего.

В присутствии потерпевшего молодой человек взял трос и прицепил к нему автомобиль, который он собирался похитить. Он стал буксировать легковушку, но через пять метров увидел сотрудников полиции, который подъезжали к месту преступления. Испугавшись, он отцепил трос и уехал на своем автомобиле.

Однако уйти от наказания он не смог. Он был задержан и по факту покушения на грабеж было возбуждено уголовное дело. Сейчас оно завершено, материалы дела переданы в суд, сообщили в краевом следственном комитете.

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