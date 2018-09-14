В Краснокамске 19-летний парень силой отобрал у несовершеннолетнего автомобиль
Необычное преступление произошло в Краснокамске 15 июня этого года. 19-летний парень увидел у автомобиля ВАЗ-21061 несовершеннолетнего подростка и решил забрать у него машину. Он подошел и ударил его по лицу и потребовал у него ключи и документы. Потерпевший испугался и выполнил требование старшего.
В присутствии потерпевшего молодой человек взял трос и прицепил к нему автомобиль, который он собирался похитить. Он стал буксировать легковушку, но через пять метров увидел сотрудников полиции, который подъезжали к месту преступления. Испугавшись, он отцепил трос и уехал на своем автомобиле.
Однако уйти от наказания он не смог. Он был задержан и по факту покушения на грабеж было возбуждено уголовное дело. Сейчас оно завершено, материалы дела переданы в суд, сообщили в краевом следственном комитете.