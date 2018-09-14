В Прикамье ураган сносил крыши домов

СЕГОДНЯ 06:17 2018-09-14T06:18:43+03:00

В Красновишерске пострадали здания детского сада и Дома спорта

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13 сентября, как и предсказывало управление МЧС по Пермскому краю, пронесся ураган. Вечером около 21.30 появилась информация, что вихрь снес в Красновишерске кровлю пяти зданий - трех жилых пятиэтажных домов, Дома спорта и детского сада.

К полуночи стало известно, что в Красновишерске частично повреждены кровли 14 зданий. 16 жилых домов остались без электричества.

На месте происшествия работали спасатели Красновишерского района. Как отметили в ГУ МЧС по Пермскому краю, пострадавших нет, как и угрозы дальнейшего разрушения жилых домов.

Сейчас спланирована работа комиссий по оценке ущерба и определению объема необходимых аварийно-восстановительных работ.

Специалисты управления ГУ МЧС России по Пермскому краю предупреждают:

- Уходя из дома, закрывайте окна, выключайте электроприборы. Находясь на улице, избегайте нахождения рядом с линиями электропередач, деревьями, рекламными щитами, незакрепленными конструкциями. Единый номер вызова экстренных служб – «112». Звонки принимаются круглосуточно и бесплатно с городских и мобильных телефонов.