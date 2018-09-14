2018-09-14T06:04:12+03:00
Происшествия

В Пермском крае опрокинулась машина, пострадала 54-летняя женщина

На «Скорой» она доставлена в больницу
Константин КЯКИНЕН
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фото: Кунгурская служба спасенияфото: Кунгурская служба спасения
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13 сентября днем на Березовском тракте в Кунгуре произошло дорожно-транспортное происшествие. Автомобиль «Toyota Platz» опрокинулся в кювет. Свидетели аварии позвонили в Единую дежурно-диспетчерскую службу города.

На место аварии прибыли пожарно-спасательные подразделения и экстренные службы города Кунгура.

- По прибытию на место спасатели и пожарные обеспечили противопожарную безопасность автомобиля, - сообщили в Кунгурской городской службе спасения.

В аварии пострадала 54-летняя женщина, она доставлена в городскую больницу. Обстоятельства ДТП устанавливаются.

Ранее мы писали, что в Перми водителя «Posche Cayenne», который совершил ДТП в пьяном виде, арестовали на 14 суток. Внедорожник буквально снес «Ладу» на перекрестке улиц Мира и Советской Армии. Напомним, авария произошла 12 сентября в 22.15. «Porsche Cayenne Turbo» двигался по трамвайным путям со стороны улицы 9 Мая и на перекрестке врезался в ВАЗ-2114, который поворачивал налево.

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