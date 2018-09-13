2018-09-13T17:52:09+03:00
Общество

Максим Решетников: «В благоустройстве территорий важна каждая «мелочь»

13 сентября, в рамках рабочего выезда губернатор Пермского края Максим Решетников проинспектировал ряд объектов в г. Соликамск, где ведутся благоустроительные работы, в том числе в рамках федерального проекта «Формирование комфортной городской среды»
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--Фото: Из материалов пресс-службы
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Говоря о благоустройстве территорий края и, в частности, Соликамска, губернатор Максим Решетников обозначил, что важно учитывать нюансы, которые впоследствии отражаются на качестве жизни людей.

«Нужно держать постоянную обратную связь с жителями – ведь именно для людей и делаются эти объекты. И, конечно, многие «мелочи», на которые они обращают внимание, нужно обязательно учитывать. Например, где-то ставить более мощное освещение, где-то сразу учитывать современные стандарты и ставить детские площадки не в песок, а на прорезиненное покрытие. Конечно, это приведет к удорожанию, но одновременно это даст удовлетворение людям, – подчеркнул губернатор. – В целом все, что мы обещали, мы исполняем, но надо понимать, что делать нужно еще больше».

Глава региона познакомился с результатами благоустроительных работ в нескольких дворах города, в частности по ул. Дубравная, д. 53. Во время проектирования работ региональные и местные власти синхронизировали свою работу. В результате в рамках федерального проекта ФКГС во дворе обновили проезды и пешеходные дорожки, а благодаря региональным субсидиям на благоустройство здесь появилась новая спортивная площадка.

По словам тренера-преподавателя высшей категории Елены Трусовой, которая на площадке проводит занятия с ученикам местной СДЮСШОР, тренироваться здесь стало значительно удобнее. «Площадка пользуется у детей большой популярностью. После уроков здесь всегда много ребят играет. Раньше у них мяч с площадки всегда вылетал, а теперь сетка есть, дальше нее мяч не летает – взрослым спокойнее», – поделилась впечатлениями Елена Трусова.

В одном из соседних дворов глава региона ознакомился с опытом организации «эко-парковки». Газонная решётка с наполнителем, которой покрыта вся зона парковки, позволяет дождевой воде быстрее уходить и не образовывать лужи. Это подтвердили местные жители, с которым губернатор обсудил установленное во дворе «новшество».

Напомним, программа по благоустройству городов и поселений в Пермском крае стартовала в феврале 2017 года. Программа рассчитана на пять лет. В 2018 году будет благоустроено 550 объектов, в том числе 443 двора, 101 общественная территория и 6 парков. В прошлом году было благоустроено 605 объектов.

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