Подростков, которые пропали в Кунгуре после школы, нашли сотрудники уголовного розыска
С 11 сентября в Кунгуре искали двух пропавших мальчиков. Даниил Шубин и Иван Денисов после окончания уроков вышли из здания школы по ул. Карла Маркса, 3
В Кунгур выехала следственно-оперативная группа под руководством и.о. руководителя следственного управления Алексея Сердюкова. Поиски детей вели сотрудники полиции, волонтеры и местные жители.
Были проведены поквартирные осмотры, допрошены свидетели и проверены камеры видеонаблюдения.
- сотрудники уголовного розыска нашли подростков на улице, - сообщили в пресс-службе краевого следственного комитета. - Сейчас они находятся в следственном управлении по г. Кунгуру. Следователи выясняют, где мальчики пропадали два дня.
Напомним, что ранее следственным комитетом было возбуждено уголовное дело по факту исчезновения школьников.