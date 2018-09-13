Подростков, которые пропали в Кунгуре после школы, нашли сотрудники уголовного розыска

СЕГОДНЯ 15:43 2018-09-13T15:43:15+03:00

11 сентября Даниил Шубин и Иван Денисов не пришли домой после уроков

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С 11 сентября в Кунгуре искали двух пропавших мальчиков. Даниил Шубин и Иван Денисов после окончания уроков вышли из здания школы по ул. Карла Маркса, 3

В Кунгур выехала следственно-оперативная группа под руководством и.о. руководителя следственного управления Алексея Сердюкова. Поиски детей вели сотрудники полиции, волонтеры и местные жители.

Были проведены поквартирные осмотры, допрошены свидетели и проверены камеры видеонаблюдения.

- сотрудники уголовного розыска нашли подростков на улице, - сообщили в пресс-службе краевого следственного комитета. - Сейчас они находятся в следственном управлении по г. Кунгуру. Следователи выясняют, где мальчики пропадали два дня.

Напомним, что ранее следственным комитетом было возбуждено уголовное дело по факту исчезновения школьников.