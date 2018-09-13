В Кунгуре возбуждено уголовное дело по факту исчезновения 13-летних подростков

СЕГОДНЯ 15:12 2018-09-13T15:49:11+03:00

11 сентября Даниил Шубин и Иван Денисов вышли из школы и пропали

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В Кунгуре для установления всех обстоятельств исчезновения двух 13-летних школьников возбуждено уголовное дело по статье «Убийство».

11 сентября Даниил Шубин и Иван Денисов после окончания уроков вышли из здания школы по ул. Карла Маркса, 3 и до сих пор их не могут найти.

В Кунгуре работает следственно-оперативная группа под руководством и.о. руководителя следственного управления Алексея Сердюкова. Поиски детей ведут сотрудники полиции. волонтеры и местные жители.

- Проведены осмотры мест проживания детей с использованием необходимой криминалистической техники, обходы по квартирам, допрашиваются свидетели, - сообщили в краевом следственном комитете. - Также проверяются камеры видеонаблюдения. Расследование уголовного дела продолжается.

Приметы Даниила Шубина: рост 150 см, плотного телосложения, волосы светло-русые, глаза серо-зеленые, стрижка короткая. Был одет: ветровка серого цвета с капюшоном, трико серого цвета, кроссовки черного цвета.

Приметы Ивана Денисова: рост 165 см, худощавого телосложения, глаза зеленые, волосы темно-русые, стрижка короткая. Был одет: свитшот серого цвета с рукавом черного цвета, джинсы синего цвета, кроссовки черного цвета.

Всех, кто видел или знает о местонахождении ребят, просят позвонить по телефонам 8 (34-271) 2-11-28, 8 902-838-95-85, 8 (342) 249-54-55, или 02.

Ранее мы писали, что полиция и волонтеры ищут пропавшего в Кунгуре 13-летнего мальчика. 11 сентября около 16.30 Даниил Шубин вышел из школы в районе гостиницы. Должен был сесть на автобус №2, чтобы доехать до СХТ. Однако до дома он так и не добрался, местонахождение его неизвестно.