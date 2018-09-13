2018-09-13T14:46:51+03:00
Общество

В Прикамье молодой человек ударил полицейского по лицу и получил три года колонии

26-летний молодой человек буянил на автовокзале и ударил участкового, который пытался его урезонить
Константин КЯКИНЕН
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--Фото: архив "КП"
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В феврале этого года в Чусовом 26-летний молодой человек в состоянии алкогольного опьянения устроил дебош на автовокзале. Он вел себя агрессивно, приставал к людям. Участковый пытался успокоить парня, но тот не унимался. А когда полицейский стал составлять акт об административном правонарушении ударил его по лицу.

Чусовской суд приговорил виновного к двум с половиной годам лишения свободы. Поскольку хулиган еще не отбыл условный срок, то по совокупности наказания он проведет в исправительной колонии строгого режима три года, сообщили в пресс-службе краевой полиции. Приговор вступил в законную силу.

Ранее мы писали, что у депутата Пермской городской думы судебные приставы арестовали кроссовер TOYOTA RAV 4. Также с него будут взыскивать депутатскую зарплату. В УФССП отметили, что после применения мер принудительного исполнения народный избранник выплатил часть задолженности в размере 700 тысяч рублей.

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