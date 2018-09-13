Житель Чернушинского района пожаловался омбудсмену на соседей, которые разводят пчел

СЕГОДНЯ 14:28 2018-09-13T14:28:08+03:00

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Житель Чернушинского района обратился к Уполномоченному по правам человека в Пермском крае с жалобой на соседей.

- С 2015 года я, моя семья и еще несколько семей не имеем возможности спокойно заниматься земледелием и отдыхать на своих огородах, - пишет обеспокоенный мужчина. - Наши внуки не могут играть на воздухе, так как их кусают соседские пчелы. На соседнем участке пасека из 28 ульев!

Вопрос, связанный с разведением и содержанием пчел в черте населенных пунктов уже был предметом внимания Уполномоченного по правам человека в Пермском крае. Отвечая на обращение жителя Чернушинского района, Павел Миков констатировал, что действующим законодательством не запрещено размещение пасеки в населенном пункте при условии соблюдения зоотехнических и ветеринарно-санитарных норм.

Но по правилам, утвержденным приказом Минсельхоза России от 19 мая 2016 года, содержать пчелиные семьи можно из расчета не более 2-х семей на 100 кв. м земельного участка.

Житель Чернушинского района может подать иск об устранении нарушений права владения земельным участком, которые допускают соседи, а также о возмещении морального вреда.