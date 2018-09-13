В Перми за присвоение средств в особо крупном размере осужден председатель ТСЖ

СЕГОДНЯ 12:54 2018-09-13T12:54:33+03:00

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В Перми Орджоникидзевский районный суд вынес приговор председателю правления ТСЖ «Вильямса, 37б». Он признан виновным в присвоении средств в особо крупном размере.

Судом было доказано, что руководитель товарищества собственников жилья с января 2012 по ноябрь 2013 года похитил более 1,6 млн рублей. Пользуясь доверием жильцов, он снимал денежные средства с банковского счета ТСЖ. Председатель ТСЖ по своему усмотрению заполнял ордера чековой книжки, дающей ему полное право на обналичивание денег. Средства он тратил на собственные нужды, сообщили в краевой прокуратуре.

Факты хищения средств были выявлены в ходе прокурорской проверки, по материалам которой было возбуждено уголовное дело.

Суд с учетом наличия у подсудимого непогашенной судимости за аналогичное преступление, приговорил виновного к 3 годам и 8 месяцам лишения свободы со штрафом в размере 204 тыс. рублей. Наказание он будет отбывать в исправительной колонии общего режима.