2018-09-13T12:22:38+03:00
Происшествия

В Прикамье 30-летний мужчина убил знакомую обухом топора, а тело сжег

Обвиняемый был неоднократно судим за изнасилование и хищение
Константин КЯКИНЕН
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--Фото: архив "КП"
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Очередное жестокое убийство произошло в деревне Беркутово Кунгурского района в ночь на 5 июня этого года. 30-летний мужчина пришел в гости к 50-летней женщине. Они выпивали, а затем поссорились. Мужчина взял топор и стал бить женщину по голове. Хозяйка квартиры скончалась на месте. Убийца решил скрыть следы преступления, он забросал тело женщины одеждой и поджег. Соседи вовремя заметили пожар и потушили огонь.

- Предварительное следствие по уголовному делу окончено, - отметили в пресс-службе краевого следственного комитета. - Материалы переданы в суд для рассмотрения по существу. Мужчину, ранее судимого за хищения и изнасилования, будут судить по статье 105 (Убийство).

Также в Прикамье вышедший по УДО насильник отомстил жертве: облил девушку спиртом и поджег. Перед смертью следователи записали ее показания на видео.

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