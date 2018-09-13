2018-09-13T11:11:48+03:00
Происшествия

В Перми с банковской карты доверчивой женщины сняли почти 80 тысяч рублей

Пермячка сама дала карточку знакомому и сообщила пин-код
Константин КЯКИНЕН
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--Фото: архив "КП"
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В Мотовилихинском районе женщина пострадала из-за своей доверчивости. В начале сентября знакомый попросил дать ему взаймы три с половиной тысячи рублей. Женщина согласилась и передала ему банковскую карточку и сообщила пин-код. Когда мужчина уходила, она напомнила ему, что он может снять только заранее оговоренную сумму.

Однако мужчина не послушался. Когда спустя некоторое время пермячка решила воспользоваться онлайн-банком, то ужаснулась. С ее карточки были сняты 79 тысяч рублей.

По факту кражи следователи отдела полиции Мотовилихинского района возбудили уголовное дело. 34-летнему мужчину, состоящего на учете в органах внутренних дел, отпустили под подписку о невыезде и надлежащем исполнении.

Сейчас любителю легкой наживы грозит лишение свободы сроком до 5 лет, сообщили в ГУ МВД России по Пермскому краю.

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