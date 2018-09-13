Президент «Амкара» Геннадий Шилов ушел из краевой федерации футбола

СЕГОДНЯ 10:57 2018-09-13T10:57:03+03:00

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Президент федерации футбола Пермского края Геннадий Шилов добровольно сложил с себя полномочия. Вместе с ним ушел из краевой федерации и бывший генеральный директор «Амкара» Игорь Резвухин.

21 сентября пройдет конференция федерации футбола, на которой состоятся выборы президента организации и членов Исполкома.

- В работе конференции примет участие Президент Союза федераций футбола зоны «Урал и Западная Сибирь», член Исполкома РФС Михаил Бочкарев и начальник отдела РФС по связям с регионами Александр Козлов, - сообщили в краевой федерации футбола.

Тем временем, в Ленинском районом суде начался процесс по делу бизнесмена Владимира Нелюбина – бывшего депутата краевого Законодательного Собрания. Уголовное дело против него связано с банкротством «Экопромбанка». После предъявления обвинения следователь настаивал на аресте Владимира Нелюбина до начала суда. Но судья отпустил того под залог в 20 миллионов.