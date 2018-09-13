В Перми пьяный водитель «Porsche Cayenne» устроил аварию

СЕГОДНЯ 10:33 2018-09-13T10:33:08+03:00

Он ехал по трамвайным путям и не пропустил отечественную легковушку

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Авария случилась 12 сентября в 22.15 на пересечении улиц Советской и Мира. 30-летний водитель автомобиля «Porsche Cayenne Turbo» ехал по трамвайным путям по ул. Мира со стороны ул. 9-го Мая в направлении ул. Чайковского, напротив дома №11 он не пропустил автомобиль ВАЗ-211440, который поворачивал налево. В результате ДТП пострадали водитель и пассажир отечественного авто.

- В ходе разбирательства установлено, что водитель автомобиля «Porsche» не имеет водительского удостоверения и управлял транспортным средством в состоянии алкогольного опьянения, - сообщили в городском управлении ГИБДД.

В отношении водителя иномарки возбуждено административное расследование по статье «Управление транспортным средством в состоянии алкогольного опьянения». По факту ДТП проводится проверка. Уточняются все обстоятельства произошедшего.

Ранее мы писали, что в ДТП в Пермском районе пострадали двое дорожных рабочих. 54-летний и 32-летний мужчины госпитализированы в больницу.