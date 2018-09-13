В Перми у депутата гордумы судебные приставы арестовали кроссовер TOYOTA RAV 4

СЕГОДНЯ 09:17 2018-09-13T10:45:22+03:00

Также с него будут взыскивать депутатскую зарплату

Изменить размер текста: A A

Пермские судебные приставы сообщили, что пытаются взыскать крупный долг с депутата Пермской гордумы. Они арестовали его автомобиль TOYOTA RAV 4 и счета, на которые он получает депутатскую зарплату.

- Должник является действующим депутатом Пермской городской Думы VI созыва по одномандатному округу № 20, - сообщили в УФССП России по Пермскому краю. – На исполнении находится производство о взыскании задолженности в размере почти 4 миллионов рублей в пользу физического лица и кредитных организаций.

Согласно документам исполнительного производства, у депутата также имеется еще 4 непогашенных штрафа ГИБДД, небольшие долги по налогам и пени.

- Судебным приставом вынесены постановления об обращении взыскания на расчетные счета должника, на его заработную плату и иные доходы, кроме того, составлен акт описи и ареста на транспортное средство TOYOTA RAV 4, - сообщили в службе судебных приставов.

В УФССП отметили, что после применения мер принудительного исполнения народный избранник выплатил часть задолженности в размере 700 тысяч рублей.