В Перми у депутата гордумы судебные приставы арестовали кроссовер TOYOTA RAV 4
Пермские судебные приставы сообщили, что пытаются взыскать крупный долг с депутата Пермской гордумы. Они арестовали его автомобиль TOYOTA RAV 4 и счета, на которые он получает депутатскую зарплату.
- Должник является действующим депутатом Пермской городской Думы VI созыва по одномандатному округу № 20, - сообщили в УФССП России по Пермскому краю. – На исполнении находится производство о взыскании задолженности в размере почти 4 миллионов рублей в пользу физического лица и кредитных организаций.
Согласно документам исполнительного производства, у депутата также имеется еще 4 непогашенных штрафа ГИБДД, небольшие долги по налогам и пени.
- Судебным приставом вынесены постановления об обращении взыскания на расчетные счета должника, на его заработную плату и иные доходы, кроме того, составлен акт описи и ареста на транспортное средство TOYOTA RAV 4, - сообщили в службе судебных приставов.
В УФССП отметили, что после применения мер принудительного исполнения народный избранник выплатил часть задолженности в размере 700 тысяч рублей.