2018-09-13T10:45:22+03:00
Общество

В Перми у депутата гордумы судебные приставы арестовали кроссовер TOYOTA RAV 4

Также с него будут взыскивать депутатскую зарплату
Андрей МАТЛИН
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Такой кроссовер арестовали у пермского депутата. Фото: Википедия.Такой кроссовер арестовали у пермского депутата. Фото: Википедия.
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Пермские судебные приставы сообщили, что пытаются взыскать крупный долг с депутата Пермской гордумы. Они арестовали его автомобиль TOYOTA RAV 4 и счета, на которые он получает депутатскую зарплату.

- Должник является действующим депутатом Пермской городской Думы VI созыва по одномандатному округу № 20, - сообщили в УФССП России по Пермскому краю. – На исполнении находится производство о взыскании задолженности в размере почти 4 миллионов рублей в пользу физического лица и кредитных организаций.

Согласно документам исполнительного производства, у депутата также имеется еще 4 непогашенных штрафа ГИБДД, небольшие долги по налогам и пени.

- Судебным приставом вынесены постановления об обращении взыскания на расчетные счета должника, на его заработную плату и иные доходы, кроме того, составлен акт описи и ареста на транспортное средство TOYOTA RAV 4, - сообщили в службе судебных приставов.

В УФССП отметили, что после применения мер принудительного исполнения народный избранник выплатил часть задолженности в размере 700 тысяч рублей.

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