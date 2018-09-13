62-летнего жителя Прикамья сбили насмерть на пешеходном переходе

СЕГОДНЯ 08:55 2018-09-13T10:35:06+03:00

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7 сентября в 21.30 на автодороге Кунгур-Соликамск произошла авария, в котором погиб 62-летний мужчина. На 114 километре автодороге 43-летний водитель «Тойоты» не притормозил у нерегулируемого пешеходного перехода и сбил пенсионера. От удара пожилого мужчину отбросили на полосу встречного движения прямо под колеса автомобиля «Шевроле-Нива». От полученных травм мужчина скончался до приезда скорой помощи.

Следователи отдела полиции Чусовского района возбудили уголовное дело по статье «Нарушение правил дорожного движения и эксплуатации транспортных средств, повлекшее по неосторожности смерть человека», сообщили в краевой полиции.

Ранее мы писали, что 12 сентября около 17.30 52-летний водитель автомобиля «Тойота Ленд Крузер Прадо» на трассе Пермь-Екатеринбург в Пермском районе допустил наезд на специализированные автомобили «Киа Бонго» и «Ниссан Атлас», которые ремонтировали дорогу. Как мог не заметить дорожную технику водитель, выясняет полиция.