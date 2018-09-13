В Новых Лядах 24-летний водитель, сдавая задним ходом, наехал на 13-летнюю школьницу

СЕГОДНЯ 07:47 2018-09-13T07:47:09+03:00

Изменить размер текста: A A

Вчера около 19 часов в поселке Новые Ляды во дворе дома №14 по ул. Мира 24-летний водитель Kia Magentis неаккуратно сдавал задним ходом. Он не заметил девочку и наехал на нее. 13-летняя школьница получила ушиб ноги. По факту ДТП проводится проверка, устанавливаются все обстоятельства происшествия.

Ранее мы писали, что в Перми во дворе дома под колеса автомобиля попал семилетний мальчик. Авария случилась вечером 11 сентбря во дворе дома №18 по улице Вижайской. По предварительным данным, водитель автомобиля ВАЗ-212140 не успел затормозить и сбил школьника, который выбежал на проезжую часть из-за припаркованного возле дома автомобиля. Мальчик доставлен в больницу. По факту аварии проводится проверка. Уточняются все обстоятельства произошедшего.

Кроме того, 13 сентября в ДТП в Пермском районе пострадали двое дорожных рабочих. 54-летний и 32-летний мужчины госпитализированы в больницу