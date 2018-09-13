В ДТП в Пермском районе пострадали двое дорожных рабочих

СЕГОДНЯ 07:27 2018-09-13T07:30:29+03:00

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В Прикамье вновь случилась авария, в которой пострадали дорожные рабочие. 12 сентября около 17.30 52-летний водитель автомобиля «Тойота Ленд Крузер Прадо» на трассе Пермь-Екатеринбург в Пермском районе допустил наезд на специализированные автомобили «Киа Бонго» и «Ниссан Атлас», которые ремонтировали дорогу. Как мог не заметить дорожную технику водитель, выясняет полиция.

Как сообщили в краевой полиции, в результате ДТП пострадали двое дорожных рабочих. 54-летний и 32-летний мужчины на реанимобиле доставлены в больницу. Сотрудники ГИБДД устанавливают все обстоятельства аварии.

Напомним, 11 сентября утром в Чусовом на улице Кирова, где расположены частные дома, в ДТП пострадали шесть человек. ВАЗовская «семерка» протаранила двух дорожных работников и двух прохожих, которые шли по обочине дороги. Кроме того, травмы получили водитель и пассажир отечественного авто.