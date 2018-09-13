2018-09-13T07:10:47+03:00
Происшествия

В Перми горит деревянный барак на Центральном рынке

По информации МЧС, погибших и пострадавших нет
Константин КЯКИНЕН
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фото: группа "Вконтакте" "Пермь активная"фото: группа "Вконтакте" "Пермь активная"
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В Перми утром многие жители города заметили сильные клубы дыма возле Центрального рынка. Как нам рассказали в МЧС России, загорелся деревянный барак на ул. Пушкина. Дом расселен, погибших и пострадавших нет

На 9 утра пожар локализован. Площадь пожара составила 80 кв.метров.

Ранее мы писали, что в Перми на пожаре спасли 12-летнего ребенка. В Перми 11 сентября пожарным сообщили о пожаре на девятом этаже десятиэтажного дома на ул. Елькина. К месту вызова были направлены 18 человек личного состава и 6 единиц техники. В подъезде на верхних этажах было все в дыму. Пожарные вывели из соседней квартиры по лестничному маршу 12-летнего ребенка. Восемь человек спустились на улицу самостоятельно. Как оказалось, женщина, снимавшая квартиру в многоэтажном доме, забыла выключить утюг и ушла.

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