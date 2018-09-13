В Перми крупная энергетическая компания задолжала своим работникам 2,5 млн рублей

СЕГОДНЯ 06:57 2018-09-13T06:57:31+03:00

Только после прокурорской проверки деньги были выплачены сотрудникам предприятия

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В Перми по требованию прокурора погашен долг в 2,5 млн рублей перед работниками крупной энергетической компании.

Сотрудники АО «Искра-Энергетика» обратились в прокуратуру Орджоникидзевского района с жалобой о невыплате заработной платы. В ходе проверки обращения сотрудники надзорного ведомства выявили, что энергетическая компания задолжала 54 работникам 2,5 млн рублей за июнь и июль этого года.

- По результатам проверки в отношении директора предприятия было возбуждено дело об административном правонарушении, - рассказали в краевой прокуратуре. - Постановлением государственного инспектора труда Государственной инспекции труда в Пермском крае он признан виновным и ему назначен штраф в размере 10 тысяч рублей.

Также в ведомстве добавили, что работники прокуратуры неоднократно выезжали на предприятие с целью разъяснения работникам их трудовых прав. По результатам принятых прокуратурой мер, задолженность по заработной плате перед трудящимися погашена в полном объеме.