В Перми нашли пропавшую 72-летнюю пенсионерку, которая ушла за грибами

СЕГОДНЯ 06:36 2018-09-13T06:36:50+03:00

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Волонтеры поискового отряда им. Ирины Бухановой поздно вечером 12 сентября сообщили о том, что удалось обнаружить 72-летнюю пенсионерку, которая 11 сентября ушла за грибами с дачного участка СНТ «Нива», который находится в микрорайоне Голый мыс. Вечером она сообщила родственникам, что заблудилась и видит дом с синей полосой.

12 сентября весь день искали пропавшую женщину.

- В сегодняшних поисках были задействованы: служба спасения, МЧС, полиция, кинологи, родственники и наш отряд, - сообщили в поисковом отряде им. Ирины Бухановой. - Обследовали лес, ближайшие садовые товарищества и дачные участки. Также опрашивали местных жителей. И благодаря слаженной и хорошо скоординированной работе всех участников поисков были услышаны заветные и наиболее ожидаемые «Найдена. Жива».

Дочь пропавшей женщины поблагодарила всех, кто принимал участие в поисках.

- Спасибо огромное всем кто нам помог найти нашу маму, - написала она в соцсетях. - Словами не передать наши чувства. Дай Вам бог здоровья!!!