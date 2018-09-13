В Кунгуре ищут 13-летнего мальчика, который пропал после школы

СЕГОДНЯ 06:22 2018-09-13T06:22:10+03:00

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Полиция и волонтеры ищут пропавшего в Кунгуре 13-летнего мальчика. 11 сентября около 16.30 Даниил Шубин вышел из школы в районе гостиницы. Должен был сесть на автобус №2, чтобы доехать до СХТ. Однако до дома он так и не добрался, местонахождение его неизвестно.

Приметы мальчика: рост 145-150 см, волосы русые, короткая стрижка. Мальчик картавит.

Был одет в серую трикотажную кофту с эмблемой, серые трикотажные штаны и черные кроссовки. Из школы он вышел с черным рюкзаком без рисунка.

Волонтерам нужна помощь добровольцев в поисках пропавшего мальчика.

Всем, кто знает, где находится мальчик, просят позвонить по телефонам 8-904-843-51-11 (Екатерина) или 8-982-444-31-34 (Оксана) или в полицию.

Ранее мы писали, что в Перми пропал муж известной журналистки. Денис Григораш утром 12 сентября уехал из дома в сторону магазина «Леруа Мерлен». В последний раз он выходил на связь с родными в 11 часов. После этого его телефон замолчал.