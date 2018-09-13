В Перми умер основатель группы «Чорный флаг»

СЕГОДНЯ 06:08 2018-09-13T06:08:44+03:00

Изменить размер текста: A A

В Перми на 48-ом году жизни скончался один из основателей культовой рок-группы «Чорный флаг» Максим Кузнецов. Он является автором всенародно любимого хита «А жить то не с кем». Впоследствии реализовал два сольных проекта – «Линзы» и «Джигара». С «Линзами» стал лауреатом международного фестиваля «Рок-Лайн».

Последней работой Макса стала записанная прошедшим летом антивоенная песня «Не будь героем».

Проститься с Максимом можно будет 13 сентября в 16 часов по адресу: ул. Старцева, 61.

Ранее мы писали, что в Перми пропал муж известной журналистки. Денис Григораш утром 12 сентября уехал из дома в сторону магазина «Леруа Мерлен». В последний раз он выходил на связь с родными в 11 часов. После этого его телефон замолчал. Родные мужчины уже подали заявление в полицию, обратились к волонтерам, которые распространили ориентировку на пропавшего.