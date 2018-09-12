В Перми пропал муж известной журналистки

СЕГОДНЯ 19:19 2018-09-12T19:22:48+03:00

Он уехал из дома в сторону магазина «Леруа Мерлен»

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В среду в Перми пропал 32-летний мужчина. Денис Григораш утром 12 сентября уехал из дома в сторону магазина «Леруа Мерлен». В последний раз он выходил на связь с родными в 11 часов. После этого его телефон замолчал.

Родные мужчины уже подали заявление в полицию, обратились к волонтерам, которые распространили ориентировку на пропавшего.

Его жена, известная пермская журналистка Ольга Богданова обратилась к пользователям соцсетей: «Друзья, к сожалению, случилось несчастье. Пропал мой муж, Денис Григораш. Пожалуйста, распространите эту информацию и, если вы где-то видели его сегодня или увидите, сообщите мне. Мой номер 89048489250».

Приметы Дениса: возраст 32 года, рост 173 см. Темно-русые волосы, забраны в хвост, карие глаза, крупное телосложение. Одет в синие джинсы, чёрную футболку и толстовку, при себе серый рюкзак для ноутбука.