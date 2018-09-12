Открываются прямые рейсы из Перми в Калининград

СЕГОДНЯ 15:59 2018-09-12T15:59:46+03:00

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С 27 сентября авиакомпания «ЮВТ Аэро» планирует начать выполнять прямые регулярные рейсы по маршруту Пермь-Калининград-Пермь. Об этом сообщили в пермском аэропорту.

Рейсы будут выполняться с частотой два раза в неделю по четвергам и воскресеньям на самолетах Bombardier вместимостью до 50 пассажиров. Летная программа запланирована на месяц - по 25 октября 2018 года.

По четвергам самолеты будут вылетать из Перми – в 20.00, прибытие в Калининград – в 20.45. Вылет из калининградского аэропорта «Храброво» - в 21.45, прибытие в «Большое Савино» – в 04.05.

По воскресеньям вылет из Перми – в 14:00, посадка в Калининграде - в 14.30, вылет из Калининграда – в 15.30, прибытие в Пермь – в 21.50. Время в пути составит три с половиной часа.

Стоимость билета в одну сторону, по данным сайта авиакомпании «ЮВТ Аэро», составляет 5 730 рублей.