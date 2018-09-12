В Прикамье дом для детей-сирот был принят с серьезными нарушениями

СЕГОДНЯ 15:09 2018-09-12T15:09:41+03:00

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В ходе проверки прокуратура Нытвенского района выявила многочисленные нарушения, допущенные при строительстве и вводе в эксплуатацию жилья, предназначенного для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей.

В июле 2017 года построенный дома по ул. Ленина, 48 в Нытве был передан в муниципальную собственность.

В нарушение закона, обязательства собственника взяла на себя администрация городского поселения. Однако они оставили без внимания многочисленные нарушения. В ходе проверки были выявлены признаки аварийности здания - сквозные трещины, отслоение штукатурки, разрушение ограждающих конструкций кровли. При этом администрация муниципального района бездействовала и не предъявляла к застройщику требования по устранению недостатков, сообщили в краевой прокуратуре.

К дисциплинарной ответственности привлечен заместитель главы администрации Нытвенского муниципального района. Кроме того, возбуждено уголовное дело по ч. 1 ст. 238 УК РФ (производство в целях сбыта либо сбыт товаров и продукции, выполнение работ или оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности жизни и (или) здоровья потребителей). Ход расследования уголовного дела находится на контроле прокуратуры.