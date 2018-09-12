2018-09-12T15:09:41+03:00
Общество

В Прикамье дом для детей-сирот был принят с серьезными нарушениями

По материалам прокурорской проверки было возбуждено уголовное дело
Константин КЯКИНЕН
Поделиться:
--Фото: архив "КП"
Изменить размер текста:

В ходе проверки прокуратура Нытвенского района выявила многочисленные нарушения, допущенные при строительстве и вводе в эксплуатацию жилья, предназначенного для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей.

В июле 2017 года построенный дома по ул. Ленина, 48 в Нытве был передан в муниципальную собственность.

В нарушение закона, обязательства собственника взяла на себя администрация городского поселения. Однако они оставили без внимания многочисленные нарушения. В ходе проверки были выявлены признаки аварийности здания - сквозные трещины, отслоение штукатурки, разрушение ограждающих конструкций кровли. При этом администрация муниципального района бездействовала и не предъявляла к застройщику требования по устранению недостатков, сообщили в краевой прокуратуре.

К дисциплинарной ответственности привлечен заместитель главы администрации Нытвенского муниципального района. Кроме того, возбуждено уголовное дело по ч. 1 ст. 238 УК РФ (производство в целях сбыта либо сбыт товаров и продукции, выполнение работ или оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности жизни и (или) здоровья потребителей). Ход расследования уголовного дела находится на контроле прокуратуры.

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Новости 24
Открываются прямые рейсы из Перми в Калининград
Штормовое предупреждение от МЧС Прикамья: дождь и усиление ветра до 22 м/с
В Перми члена преступной группы осудили за угон автомобиля и хранение боеприпасов
В Прикамье вышедший по УДО насильник отомстил жертве: облил девушку спиртом и поджег
В Перми во дворе дома под колеса автомобиля попал семилетний мальчик
В Перми на пожаре спасли 12-летнего ребенка
Пермяков приглашают на День рождения мамонта
В Перми начался суд над Владимиром Нелюбиным
В Прикамье садист зимой привязывал жену к столбу и поливал водой
В Перми в день проведения «Кросса нации» будет изменена схема движения
В Прикамье мать молотком сломала ногу сыну
Пермяк снимал деньги с банковской карты коллеги и тратил их на ставки
В Перми эвакуировали лицей №10 из-за короткого замыкания
В Перми пропала пожилая женщина, которая накануне ушла за грибами
Пермский футбольный клуб «Звезда» запустил свой сайт
Важный дорожный объект принят в эксплуатацию в Пермском крае
В Пермском крае полицейские нашли 64-летнюю женщину, которая ушла за грибами и потерялась
Начата подготовка к «спрямлению» шоссе Космонавтов в Перми