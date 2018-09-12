2018-09-12T14:58:14+03:00
Происшествия

Штормовое предупреждение от МЧС Прикамья: дождь и усиление ветра до 22 м/с

Избегайте деревьев и рекламных конструкций, советуют спасатели
Константин КЯКИНЕН
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--Фото: Евгения ГУСЕВА
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Штормовой ветер до 22 м/с прогнозируют синоптики в Пермском крае в ближайшее время. Также, по данным Пермского гидрометцентра, местами будут идти дожди.

Главное управление МЧС России по Пермскому краю просит жителей соблюдать меры безопасности, быть бдительными и осторожными.

- Уходя из дома, закрывайте окна, выключайте электроприборы, - советуют спасателей. - Находясь на улице, избегайте нахождения рядом с линиями электропередач, деревьями, рекламными щитами, незакрепленными конструкциями. Будьте внимательны и осторожны на дорогах. Водителям необходимо соблюдать правила дорожного движения и скоростной режим. По возможности отложите прогулки и поездки до стабилизации. Будьте внимательны и осторожны. Избегайте деревьев, рекламных конструкций.

Ранее мы писали, что в Перми в день проведения «Кросса нации» будет изменена схема движения. Массовые соревнования по бегу состоятся 15 сентября на лыжной базе «Динамо».

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