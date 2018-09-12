В Перми члена преступной группы осудили за угон автомобиля и хранение боеприпасов

СЕГОДНЯ 14:37 2018-09-12T14:37:45+03:00

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Житель Перми ночью 21 ноября 2017 года вместе с двумя подельниками при помощи ретранслятора передачи сигнала ключа похитил автомобиль «Toyoтa Camry», принадлежащего ООО «НОВОГОР-Прикамье». Машина была припаркована возле дома по ул. Лесная, 5. Организации причинен материальный ущерб на общую сумму около 1,5 млн. рублей.

Кроме того, при осмотре квартиры угонщика полицейские нашли семь боевых патронов. никакого разрешения на хранение боеприпасов у мужчины не было.

- Подсудимый признал вину в полном объеме, - сообщили в краевой прокуратуре. - Суд приговорил виновного к 4 годам 6 месяцам лишения свободы с отбыванием в исправительной колонии строгого режим. Также подсудимый должен заплатить штраф 110 тысяч рублей.

Дело в отношении его подельников выделено в отдельное производство