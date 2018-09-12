2018-09-12T14:18:03+03:00
Происшествия

В Перми во дворе дома под колеса автомобиля попал семилетний мальчик

Он выбежал на проезжую часть из-за припаркованного автомобиля
Константин КЯКИНЕН
Поделиться:
фото: ГИБДД по г. Пермифото: ГИБДД по г. Перми
Изменить размер текста:

В Перми 11 сентября вечером около 19.30 в ДТП попал семилетний мальчик. Авария случилась во дворе дома №18 по улице Вижайской. По предварительным данным, водитель автомобиля ВАЗ-212140 не успел затормозить и сбил школьника, который выбежал на проезжую часть из-за припаркованного возле дома автомобиля, сообщили в ГИБДД по Перми.

Мальчик доставлен в больницу. По факту аварии проводится проверка. Уточняются все обстоятельства произошедшего.

Также ранее мы писали, что в Перми на пожаре спасли 12-летнего ребенка. Женщина, снимавшая квартиру в многоэтажном доме, забыла выключить утюг и ушла на работу. В подъезде на верхних этажах было все в дыму. Пожарные вывели из соседней квартиры по лестничному маршу 12-летнего ребенка. Восемь человек спустились на улицу самостоятельно.

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Новости 24
В Перми члена преступной группы осудили за угон автомобиля и хранение боеприпасов
В Прикамье вышедший по УДО насильник отомстил жертве: облил девушку спиртом и поджег
В Перми на пожаре спасли 12-летнего ребенка
Пермяков приглашают на День рождения мамонта
В Перми начался суд над Владимиром Нелюбиным
В Прикамье садист зимой привязывал жену к столбу и поливал водой
В Перми в день проведения «Кросса нации» будет изменена схема движения
В Прикамье мать молотком сломала ногу сыну
Пермяк снимал деньги с банковской карты коллеги и тратил их на ставки
В Перми эвакуировали лицей №10 из-за короткого замыкания
В Перми пропала пожилая женщина, которая накануне ушла за грибами
Пермский футбольный клуб «Звезда» запустил свой сайт
Важный дорожный объект принят в эксплуатацию в Пермском крае
В Пермском крае полицейские нашли 64-летнюю женщину, которая ушла за грибами и потерялась
Начата подготовка к «спрямлению» шоссе Космонавтов в Перми