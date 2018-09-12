В Перми во дворе дома под колеса автомобиля попал семилетний мальчик

СЕГОДНЯ 14:18 2018-09-12T14:18:03+03:00

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В Перми 11 сентября вечером около 19.30 в ДТП попал семилетний мальчик. Авария случилась во дворе дома №18 по улице Вижайской. По предварительным данным, водитель автомобиля ВАЗ-212140 не успел затормозить и сбил школьника, который выбежал на проезжую часть из-за припаркованного возле дома автомобиля, сообщили в ГИБДД по Перми.

Мальчик доставлен в больницу. По факту аварии проводится проверка. Уточняются все обстоятельства произошедшего.

Также ранее мы писали, что в Перми на пожаре спасли 12-летнего ребенка. Женщина, снимавшая квартиру в многоэтажном доме, забыла выключить утюг и ушла на работу. В подъезде на верхних этажах было все в дыму. Пожарные вывели из соседней квартиры по лестничному маршу 12-летнего ребенка. Восемь человек спустились на улицу самостоятельно.