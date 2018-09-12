2018-09-12T14:02:59+03:00
Происшествия

В Перми на пожаре спасли 12-летнего ребенка

Женщина, снимавшая квартиру в многоэтажном доме, забыла выключить утюг и ушла
Константин КЯКИНЕН
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--Фото: архив "КП"
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В Перми 11 сентября пожарным сообщили о пожаре на девятом этаже десятиэтажного дома на ул. Елькина. К месту вызова были направлены 18 человек личного состава и 6 единиц техники.

В подъезде на верхних этажах было все в дыму. Пожарные вывели из соседней квартиры по лестничному маршу 12-летнего ребенка. Восемь человек спустились на улицу самостоятельно.

В комнате, где произошло возгорание, сгорел диван и домашние вещи. Установлено, что женщина, которая снимала комнату в доме, ушла на работу в 11 утра и забыла выключить утюг. Хозяину квартиры позвонили соседи и сообщили о возгорании. Также они вызвали огнеборцев.

На пожаре пострадавших нет. Проверка продолжается, сообщили в краевом МЧС.Ранее мы писали, что в Перми эвакуировали лицей №10 из-за короткого замыкания. Никто из учащихся и учителей не пострадал.

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