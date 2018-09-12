Пермяков приглашают на День рождения мамонта

СЕГОДНЯ 13:38 2018-09-12T13:39:12+03:00

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15 сентября в Музее пермских древностей будут отмечать день рождения пермского мамонта, который давно стал его «визитной карточкой».

Весной 1927 года в Верещагинском районе дети играли на берегу реки и нашли кости мамонта. Они приняли бивни древнего животного за корни деревьев и даже пытались распилить. У них, конечно, этот не получилось.

Летом в Верещагинском районе были проведены раскопки под руководством геолога Екатерины Пермяковой, а в сентябре 1927 года кости скелета мамонта были доставлены в Пермь. Общий вес находки составил порядка 20 пудов – более 320 кг, сообщили в пресс-службе краеведческого музея.

В 2010 году у мамонта появился «родственник» - трогонтериевый слон (степной мамонт). Пермский мамонт рад соседству со слоном, и в свой день рождения 15 сентября приглашает узнать о своем «двоюродном дедушке».

На празднике в в Музее пермских древностей состоятся интерактивные сессии «Трогонтериевый слон», на которых можно узнать, чем отличались степной мамонт и шерстистый мамонт при жизни, и как различается их скелет. Кроме того, можно будет увидеть кости трогонтериевого слона в натуральную величину.

Интерактивные сессии на выставке «Трогонтериевый слон» состоятся 15 сентября в 12:00, 13:00, 15:00, 16:00.