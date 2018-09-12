2018-09-12T13:39:12+03:00
Общество

Пермяков приглашают на День рождения мамонта

Праздник состоится в Музее пермских древностей
Константин КЯКИНЕН
Поделиться:
--Фото: Константин КЯКИНЕН
Изменить размер текста:

15 сентября в Музее пермских древностей будут отмечать день рождения пермского мамонта, который давно стал его «визитной карточкой».

Весной 1927 года в Верещагинском районе дети играли на берегу реки и нашли кости мамонта. Они приняли бивни древнего животного за корни деревьев и даже пытались распилить. У них, конечно, этот не получилось.

Летом в Верещагинском районе были проведены раскопки под руководством геолога Екатерины Пермяковой, а в сентябре 1927 года кости скелета мамонта были доставлены в Пермь. Общий вес находки составил порядка 20 пудов – более 320 кг, сообщили в пресс-службе краеведческого музея.

В 2010 году у мамонта появился «родственник» - трогонтериевый слон (степной мамонт). Пермский мамонт рад соседству со слоном, и в свой день рождения 15 сентября приглашает узнать о своем «двоюродном дедушке».

На празднике в в Музее пермских древностей состоятся интерактивные сессии «Трогонтериевый слон», на которых можно узнать, чем отличались степной мамонт и шерстистый мамонт при жизни, и как различается их скелет. Кроме того, можно будет увидеть кости трогонтериевого слона в натуральную величину.

Интерактивные сессии на выставке «Трогонтериевый слон» состоятся 15 сентября в 12:00, 13:00, 15:00, 16:00.

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Новости 24
В Перми члена преступной группы осудили за угон автомобиля и хранение боеприпасов
В Прикамье вышедший по УДО насильник отомстил жертве: облил девушку спиртом и поджег
В Перми во дворе дома под колеса автомобиля попал семилетний мальчик
В Перми на пожаре спасли 12-летнего ребенка
В Перми начался суд над Владимиром Нелюбиным
В Прикамье садист зимой привязывал жену к столбу и поливал водой
В Перми в день проведения «Кросса нации» будет изменена схема движения
В Прикамье мать молотком сломала ногу сыну
Пермяк снимал деньги с банковской карты коллеги и тратил их на ставки
В Перми эвакуировали лицей №10 из-за короткого замыкания
В Перми пропала пожилая женщина, которая накануне ушла за грибами
Пермский футбольный клуб «Звезда» запустил свой сайт
Важный дорожный объект принят в эксплуатацию в Пермском крае
В Пермском крае полицейские нашли 64-летнюю женщину, которая ушла за грибами и потерялась
Начата подготовка к «спрямлению» шоссе Космонавтов в Перми