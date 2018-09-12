2018-09-12T12:05:58+03:00
Происшествия

В Прикамье садист зимой привязывал жену к столбу и поливал водой

Также он пристегивал женщину цепью к кровати
Константин КЯКИНЕН
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--Фото: архив "КП"
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В Кудымкарском районе 38-летний мужчина три месяца истязал свою жену. С января по март этого года ранее судимый мужчина издевался над супругой. Садист систематически бил жену по голове палкой и кастрюлей. Находясь в пьяном состоянии, он подставлял к ее шее нож и говорил, что убьет ее.

Но этого садисту было мало. Однажды зимой он в ограде своего дома надел на 28-летнюю женщину цепь, повесил на нее замок, а другой конец прикрепил к столбу. Затем он вылил на жену ведро воды и держал ее полчаса на морозе. После чего он завел ее в дом и привязал к кровати и удерживал ее.

За все издевательства над женщиной мужчина получил всего четыре года лишения свободы с отбыванием в исправительной колонии строгого режима. Приговор вступил в законную силу, сообщили в краевой полиции.

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