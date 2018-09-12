В Перми в день проведения «Кросса нации» будет изменена схема движения

СЕГОДНЯ 11:52 2018-09-12T11:52:39+03:00

Массовые соревнования по бегу состоятся 15 сентября на лыжной базе «Динамо»

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15 сентября с 7.30 до 16 часов будет организовано одностороннее движение по улице Самаркандской от улицы Художника Зеленина до улицы Глуховской.

Участникам соревнований, которые поедут на «Кросс нации» по ул. Самаркандской, будет предложен объезд по улицам Глуховская, Старцева, Грибоедова.

Проезд на лыжную базу «Динамо» предусмотрен со стороны микрорайонов Ива и Архиерейка по улице Грибоедова.

В этом году впервые дистанция «Кросса нации» проложена в лесном массиве по пересеченной местности.

Напомним, что уже открыта регистрация участников на сайте краевого минспорта www.sport.permkrai.ru

Кроме того, заявку можно подать до 14 сентября с 14 до 19 часов во Дворце спорта «Орленок» (ул. Сибирская, 47), в УДС «Молот» (ул. Лебедева, 13), в легкоатлетическом манеже СК им В.П. Сухарева (шоссе Космонавтов, 158а), а также спорткомплексе «Прикамье» (ул. Ласьвинская, 1).