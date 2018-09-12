2018-09-12T12:20:42+03:00
Происшествия

В Перми начался суд над Владимиром Нелюбиным

Бывшего депутата Заксобрания обвиняют в мошенничестве в особо крупном размере
Елена ТРЕТЬЯКОВА
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Владимира Нелюбина обвиняют в мошенничестве.Владимира Нелюбина обвиняют в мошенничестве.Фото: Николай ОБЕРЕМЧЕНКО
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В Ленинском районом суде начался процесс по делу бизнесмена Владимира Нелюбина – бывшего депутата краевого Законодательного Собрания. Уголовное дело против него связано с банкротством Экопромбанка.

После банкротства банка Главное следственное управление ГУ МВД России по Пермскому краю возбудило несколько уголовных дел. В том числе по факту хищения из банка крупных денежных сумм путем различных схем. В частности, дело было возбуждено в отношении московского бизнесмена Игоря Куйды и юриста Сергея Обидина, которые похитили у банка 200 миллионов рублей под видом получения кредита, а затем скрылись из Перми. Они были объявлены во всероссийский розыск.

Изначально Нелюбин фигурировал в деле как свидетель. Но в феврале ему предъявили обвинение в мошенничестве в особо крупном размере и хищении денег Экопромбанка. По версии следствия, Владимир Нелюбин был соучастником Куйды и Обидина.

После предъявления обвинения следователь настаивал на аресте Владимира Нелюбина до начала суда. Но судья отпустил того под залог в 20 миллионов.

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