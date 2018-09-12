В Прикамье мать молотком сломала ногу сыну

СЕГОДНЯ 10:51 2018-09-12T10:51:42+03:00

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59-летняя жительница Добрянки решила, что ничего плохого не будет, если они с сыном вместе посидят, выпьют спиртного, ведь он уже взрослый, ему исполнилось 37 лет.

Но во время посиделок припомнились старые обиды, и женщина решила примерно наказать сына. Она взяла молоток и пару раз ударила его по ноге.

- Сына с переломами левой голени пришлось госпитализировать, травмы оказались серьезными, - прокомментировали этот дикий инцидент в ГУ МВД России по Пермскому краю. – Против его матери возбудили уголовное дело по статье об умышленном причинении тяжкого вреда здоровью. Отягчающим обстоятельством стало то, что она использовала предмет в качестве оружия, с нее взяли подписку о невыезде.

Максимальное наказание по этой статье – до 10 лет лишения свободы.