Пермяк снимал деньги с банковской карты коллеги и тратил их на ставки

СЕГОДНЯ 10:44 2018-09-12T10:44:34+03:00

32-летний мужчина не удержался от соблазна, когда гость забыл у него дома сотовые телефоны

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В Гайнах задержали 32-летнего ранее судимого мужчину, который обвиняется в совершении кражи.

У 48-летнего жителя Гайн похищали деньги с банковской карты. Он обратился в полицию. Следователи опросили потерпевшего и вышли на след преступника.

Оказалось, что мужчину пригласил в гости его молодой коллега. Они хорошо выпили и старший товарищ забыл у своего коллеги дома два сотовых телефона. 32-летний хозяин квартиры не удержался от соблазна и выяснил, что на одном из мобильников есть приложение банка. Он решил воспользоваться этим и в течение месяца переводил на свою карту деньги коллеги.

Все похищенные средства он тратил в букмекерских конторах, делая ставки на футбольные матчи и игры по теннису. Ущерб составил 22 тысячи рублей. По факту кражи возбуждено уголовное дело. Ведется следствие, сообщили в краевой полиции.