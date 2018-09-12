В Перми пропала пожилая женщина, которая накануне ушла за грибами

СЕГОДНЯ 09:54 2018-09-12T09:54:16+03:00

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В Перми пропала 72-летняя Вера Васильевна Лыкова. 11 сентября пожилая женщина ушла в лес за грибами с дачного участка СНТ «Нива», который находится в микрорайоне Голый мыс. Последний раз она выходила на связь с родственниками в 19.35. Она сообщила, что заблудилась и видит дом с синей полосой. Больше она на связь не выходила. Родственники заявили в полицию. Стражи порядка попросили помощи в поисках у волонтеров.

- Нужна помощь добровольцев для поисков в лесу! Телефон для связи 8-951-927-31-10, - сообщили волонтеры ПСО «Поиск пропавших детей - Пермь и Пермский край».

Сбор был объявлен по адресу: Голый мыс, Апрельская, 47а.

Приметы женщины: на вид 72 года, рост средний 160 - 174, средней полноты, волосы светлые до плеч, глаза серые.

Особые приметы: небольшой шрам на левой щеке.