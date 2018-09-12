2018-09-12T09:12:25+03:00
Общество

Важный дорожный объект принят в эксплуатацию в Пермском крае

Дорога Полазна-Чусовой, соединяющая Пермь с Чусовым и городами Кизеловского угольного бассейна, официально принята в эксплуатацию после ремонта
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Ремонт дорожного объекта проводился в рамках федеральной программы «Безопасные и качественные дороги». На 12,5 километрах дороги Полазна-Чусовой подрядчик заменил изношенное асфальтобетонное покрытие, укрепил обочины, восстановил заездные карманы остановочные и посадочные площадки на автобусных остановках. Сумма контракта составила 88,3 млн рублей. Отметим, на время ремонта движение по участку дороги не перекрывалось.

По информации Министерства транспорта Пермского края, лабораторные испытания проб асфальтобетона, отобранных на отремонтированном объекте, дали положительное заключение – по всем параметрам отмечено соответствие нормативам, указанным в техническом задании.

Отметим, ранее губернатор Пермского края Максим Решетников подчеркивал важность финансирования дорожной инфраструктуры и достигнутые высокие результаты реализации федерального проекта «Безопасные и качественные дороги» в крае. По итогам прошлого года на дорогах Пермской агломерации было ликвидировано 137 аварийных участков, вследствие чего аварийность снизилась на 25%.

Всего на территории края в 2018 году по проекту «Безопасные и качественные дороги» предполагается отремонтировать 62 объекта дорожной инфраструктуры. На эти цели направлено более 2 млрд рублей.

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