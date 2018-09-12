2018-09-12T09:11:25+03:00
Общество

В Пермском крае полицейские нашли 64-летнюю женщину, которая ушла за грибами и потерялась

Ночь она провела в лесу
Константин КЯКИНЕН
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--Фото: архив "КП"
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9 сентября около 22 часов вечера в полицию Нытвы обратился пожилой мужчина. Пенсионер сообщил, что он вместе с женой днем собирали грибы в лесу. В какой-то момент мужчина потерял супругу из вида, начал ее звать, но никто не откликался.

Мужчина сумел дозвониться до жены, но она не могла объяснить мужу, где она находится. Тогда пенсионер решил обратиться за помощью в полицию.

Стражи порядка созвонились с женщиной и сказали ей, чтобы она держала с ними связь, больше никому не звонила, чтобы телефон не разрядился.

Полицейские стали прочесывать лес, включали световой и звуковой сигналы. Женщина слышала звуки, но не могла определить, откуда они доносятся.

Найти уставшую и замерзшую пенсионерку удалось только утром. Полицейские доставили ее домой, жизни и здоровью женщины ничего не угрожает, сообщили в пресс-службе краевой полиции.

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