2018-09-12T09:10:24+03:00
Общество

Начата подготовка к «спрямлению» шоссе Космонавтов в Перми

Управление автомобильных дорог и транспорта Пермского края заключило договор на выполнение реконструкции шоссе Космонавтов с ООО «Асфальтобетонный завод № 1» (АБЗ №1). Подрядчик приступает к геодезическим работам
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Ранее губернатор Пермского края Максим Решетников отмечал, что эта дорога является «лицом» региона – именно по ней гости и жители Прикамья едут в Пермь из аэропорта. Эта дорога, по словам главы региона, должна позволять доехать до аэровокзала быстро и безопасно.

Напомним, реконструкция пермской магистрали подразумевает спрямление четырех участков. Работы должны завершиться к августу 2019 года. Сумма договора — 288,325 млн руб.

Напомним, в ближайшие три года в Прикамье планируется построить и реконструировать 44,5 км дорог и 878,5 погонных метров мостов. Помимо реконструкции шоссе Космонавтов в 2018 году будут продолжены работы на трассе Березники-Соликамск, обходе Чусового, Восточном обходе г.Перми, обходе п.Куеда, дорогах Полазна-Чусовой и Частые-Бабка.

Всего в 2018 году на реализацию дорожно-хозяйственной деятельности из Дорожного фонда Прикамья будет направлено 11,58 млрд рублей. Беспрецедентная сумма в 12 млрд рублей была направлена на дорожную инфраструктуру в 2017 году. За счет этих средств сокращается недоинвестированность отрасли, сформировавшаяся в предыдущие годы.

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