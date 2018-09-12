В Перми закрылись пригородные железнодорожные кассы

СЕГОДНЯ 07:19 2018-09-12T07:19:50+03:00

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Пригородные кассы на привокзальной площади в Перми прекратили свою работу. С 12 сентября приобрести билеты на электрички можно в здании железнодорожного вокзала Пермь-2, сообщили в Пермской пригородной компании.

Напомним, что с 1 августа в расписании всех поездов указывается только местное время. Кроме того, в пригородной компании сообщили, что в связи с проведением ремонтных работ на участке Кукуштан - Ергач 18, 20, 22 сентября 2018, частично изменяется расписание пригородного поезда. Электропоезд отправляется в эти дни со станции Кордон в 15.14 (позднее на 8 минут) и прибывает на станцию Пермь-2 в 18.34 (позднее на 14 минут).

Ранее мы писали о том, что в ночь на 13 сентября с 1.30 до 4.30 будет полностью закрыто движение по Чусовском мосту. Там будут проводиться работы по бетонированию. При динамической нагрузке из-за проезжающего транспорта возникнет воздействие на ремонтную смесь, из-за чего впоследствии возможно расслоение смеси и падение прочности ремонтного состава. С 13 сентября по мосту будет возобновлено реверсивное движение. Машины экстренных служб - пожарные, «скорые», автомобили полиции пообещали пропускать без ограничений.