В Чусовой, где произошла страшная авария, прибыли врачи из Перми

СЕГОДНЯ 06:56 2018-09-12T07:37:44+03:00

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В Чусовой, где произошла страшная авария, отправился реанимобиль медицины катастроф Пермского края. По предварительным данным, 56-летнему водителю автомобиля ВАЗ-21074 стало плохо за рулем, он потерял контроль над ситуацией и врезался в группу людей на ул. Кирова в частном секторе, сообщили в краевой полиции.

Предварительно установлено, что двое сотрудников дорожной организации осуществляли работы, поблизости находились двое пешеходов. Они с травмами различной степени тяжести доставлены в медицинские учреждения.Кроме того, в аварии псотрадали водитель и пассажирка отечественного автомобиля.

Из Перми в Чусовой дополнительно выехал травматолог краевой санавиации и реанимобиль медицины катастроф Пермского края.

По сообщению краевого минздрава, двое пострадавших находятся в реанимации. Их сотсояние близкое к средней тяжести. У трех госпитализированных состояние стабильное, средней тяжести. Наблюдается положительная динамика. Угрозы для жизни нет. Один пострадавший от госпитализации отказался

По факту ДТП проводится проверка.