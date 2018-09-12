Одного из подростков, устроивших резню в пермской школе №127, признали невменяемым

СЕГОДНЯ 06:28 2018-09-12T06:28:10+03:00

Второго будут судить за покушение на убийство нескольких человек

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Одного из подростков, напавших на школу №127 в Перми в январе, признали невменяемым. Об этом сообщила журналистам РИА Новости уполномоченный по правам ребенка Анна Кузнецова.

- Я думаю, что суд состоится, и будет понятна позиция в отношении еще одного молодого человека, - отметила омбудсмен.

По ее словам, в крае приняты комплексные меры по предотвращению таких случаев.

- Подход системный, грамотный, и самое главное, в Прикамье началась подготовка специалистов-психологов, — заключила Кузнецова.

ЧП, напомним, случилось утром 15 января в школе 127. Двое подростков, спрятав лица под темными капюшонами, ворвались в кабинет, где шел урок труда в 4-м "Б". В этот момент классный руководитель Наталия Шагулина объясняла ученикам, как мастерить поделки из дерева. Парни напали с ножом на женщину (она получила 17 ударов), а потом стали бить малышей - старались наносить удары по голове и шее, чтобы уж наверняка убить. С колотыми и резаными ранами в больницу были доставлены девять четвероклашек и их учительница, которая бросилась на защиту детей. После резни нападавшие пытались убить друг друга, но их доставили в больницу и прооперировали.