2018-09-12T06:15:50+03:00
Общество

В Прикамье прокуратура потребовала ликвидировать свалку нефтяных отходов, где погибли дикие животные

По материалам прокурорской проверки было возбуждено уголовное дело
Константин КЯКИНЕН
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--Фото: архив "КП"
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В июне этого года в пожарную часть поступило сообщение о тонущем в нефтяной луже возле поселка Светлый лосе. Прибывшие на мсето происшествия спасатели установили, что молодое животное провалилось в заброшенный котлован с нефтепродуктами.

Прокуратура Осинского района (на территории которого находилось нефтяное озеро) провела проверку информации о гибели животных. В ходе осмотра территории были обнаружены четыре котлована с нефтепродуктами возле полигона твердых бытовых отходов в поселке Светлый.

По материалам прокурорской проверки было возбуждено уголовное дело по факту порчи земли. Кроме того, администрация Осинского городского поселения должна ликвидировать места несанкционированного размещения отходов и ограничить доступ к котлованам с нефтепродуктами. Также необходимо очистить земли от нефти, сообщили в краевой прокуратуре.

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