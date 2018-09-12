2018-09-12T06:02:03+03:00
Общество

В Перми выпрямлять дорогу до аэропорта будет местный подрядчик

Он получит более 288 миллионов рублей
Константин КЯКИНЕН
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--Фото: архив "КП"
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Краевые власти выбрали подрядчика, который будет реконструировать участок шоссе Космонавтов от реки Мулянка до аэропорта.

Как сообщает региональный минтранс, аукцион на работы по выпрямлению этой дороги был признан несостоявшимся. На торги заявился только один участник - ООО «Асфальтобетонный завод № 1» (АБЗ №1). Его заявка была оформлена по всем правилам и «Управление автомобильных дорог и транспорта» Пермского края заключил договор на выполнение работ с подрядчиком на сумму более 288 миллионов рублей. Сейчас подрядчик начал подготовительные геодезические работы.

Напомним, что реконструкция подразумевает спрямление четырех участков шоссе Космонавтов. Работы должны завершиться во втором квартале 2019 года. Решение о реконструкции дороги было принято после визита в Пермь бывшего губернатора Пермского края Юрия Трутнева. Он не стеснялся в выражениях:

- Кому пришла в голову эта дурацкая мысль - сделать трассу такой, чтобы людям создать максимум препятствий? Когда в первый раз по ней проехал - подумал: с ума сошли, что ли! Что произошло? Зачем прямую дорогу делать кривой! Ну, в общем, безумие какое-то...

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