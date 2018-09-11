В ночь с 12 на 13 сентября в Перми полностью закроют движение по Чусовскому мосту

СЕГОДНЯ 18:11 2018-09-11T18:11:01+03:00

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Срочное сообщение распространило Министерство транспорта Пермского края.

- Ночью с 12 на 13 сентября с 1.30 до 4.30 будет полностью закрыто движение по Чусовском мосту, - сообщили в этом ведомстве. – На мосту будут проводиться работы по бетонированию. При динамической нагрузке из-за проезжающего транспорта возникнет воздействие на ремонтную смесь, из-за чего впоследствии возможно расслоение смеси и падение прочности ремонтного состава. С 13 сентября по мосту будет возобновлено реверсивное движение.

Машины экстренных служб - пожарные, «скорые», автомобили полиции пообещали пропускать без ограничений.