В ночь с 12 на 13 сентября в Перми полностью закроют движение по Чусовскому мосту
Пропускать будут только машины «скорой помощи», пожарных и полиции
Из-за проезжающих машин бетон может застыть с дефектами. Фото: краевой минтранс
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Срочное сообщение распространило Министерство транспорта Пермского края.
- Ночью с 12 на 13 сентября с 1.30 до 4.30 будет полностью закрыто движение по Чусовском мосту, - сообщили в этом ведомстве. – На мосту будут проводиться работы по бетонированию. При динамической нагрузке из-за проезжающего транспорта возникнет воздействие на ремонтную смесь, из-за чего впоследствии возможно расслоение смеси и падение прочности ремонтного состава. С 13 сентября по мосту будет возобновлено реверсивное движение.
Машины экстренных служб - пожарные, «скорые», автомобили полиции пообещали пропускать без ограничений.